Polícia Militar conduz dois faccionados em flagrante por tráfico de drogas Policiais militares do 19º Batalhão apreenderam um adolescente, de 15 anos, e prenderam um homem, de 18 anos, por tráfico ilícito de...

Policiais militares do 19º Batalhão apreenderam um adolescente, de 15 anos, e prenderam um homem, de 18 anos, por tráfico ilícito de drogas, em Tangará da Serra. Os dois suspeitos foram identificados como membros de facção criminosa e presos em ações registradas na noite desta terça-feira (26.8) e madrugada de quarta-feira (27).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa ocorrência!

Leia Mais em Momento MT: