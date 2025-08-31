Logo R7.com
Polícia Militar conduz dois faccionados para delegacia e apreende arma de fogo em Cáceres

Policiais militares prenderam um jovem, de 19 anos, e apreenderam um adolescente, de 16, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Policiais militares prenderam um jovem, de 19 anos, e apreenderam um adolescente, de 16, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, na tarde de sábado (30.8), em Cáceres. Com a dupla, pertencente a uma facção criminosa, a PM apreendeu uma pistola e munições.

