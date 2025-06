Polícia Militar conduz quatro suspeitos por envolvimento em homicídio de adolescente

Momento MT |Do R7

A Polícia Militar conduziu dois homens e dois adolescentes, membros de facção criminosa, suspeitos no envolvimento do homicídio que vitimou Paola Fernanda Caires de Souza, de 15 anos, nesta segunda-feira (2.6), em Mirassol d’Oeste. Os suspeitos foram detidos nos municípios de Mirassol d’Oeste e Cáceres. Com eles, foram apreendidas três armas de fogo e uma motocicleta.

