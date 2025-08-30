Polícia Militar desarticula quadrilha e frustra tentativa de furto de gado em Nobres A Polícia Militar impediu uma tentativa de furto de gado em uma fazenda, na zona rural de Nobres, na tarde desta sexta-feira (29.8)....

A Polícia Militar impediu uma tentativa de furto de gado em uma fazenda, na zona rural de Nobres, na tarde desta sexta-feira (29.8). Na ação, três homens foram presos e dois adolescentes apreendidos em flagrante. Um funcionário do local, que estava sendo mantido como refém, foi resgatado pelos policiais.

Para mais detalhes sobre essa ação da Polícia Militar, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

