Momento MT |Do R7

Polícia Militar detém dois homens por roubo com simulacro de arma de fogo Policiais militares da 21ª Companhia Independente prenderam um homem, de 18 anos, e apreenderam um adolescente, de 16 anos, suspeitos...

Policiais militares da 21ª Companhia Independente prenderam um homem, de 18 anos, e apreenderam um adolescente, de 16 anos, suspeitos por roubo e ameaça, nesta segunda-feira (10.3), em Cuiabá. Com os suspeitos, foram encontrados um simulacro de arma de fogo, dois celulares, uma quantia de R$ 210,00 em dinheiro. A equipe policial em patrulhamento pelo Centro da cidade, foi abordada pela vítima, proprietária de uma loja de roupas, informando que foi roubada por dois homens. A mulher ressaltou que a dupla utilizou uma pistola para ameaçá-la, levou um celular e o dinheiro do caixa do estabelecimento.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa ocorrência!

Leia Mais em Momento MT: