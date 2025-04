Polícia Militar detém trio suspeito por tráfico de drogas e apreende 43 porções de entorpecentes

Duas adolescentes, de 15 anos, e um homem, de 44 anos, foram detidos em flagrante, na noite desta sexta-feira (11.4), suspeitos por tráficos de drogas, no bairro Zé Ferido, no município de São José dos Quatro Marcos (310 km de Cuiabá). Com o trio, foram apreendidos 43 porções de entorpecentes, entre substâncias análogas à pasta base de cocaína e maconha, além de R$ 149 em espécie. Conforme o boletim de ocorrência, policiais militares do Grupo de Apoio (GAP), do 17º Batalhão, realizavam o patrulhamento de rotina, no momento em que avistaram um homem com tornozeleira eletrônica em frente a uma residência, em atitude suspeita. Ao ver aproximação das equipes, ele correu para os fundos do imóvel.

