Polícia Militar e Bombeiros resgatam 25 cães e gatos em situação de abandono

Equipes do 12º Batalhão da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros realizaram o resgate de 20 cães e cinco gatos em situação de maus...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Equipes do 12º Batalhão da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros realizaram o resgate de 20 cães e cinco gatos em situação de maus-tratos, na tarde desta quinta-feira (14.8), no município de Sorriso. Os animais foram encontrados em uma residência em estado de desnutrição, sem alimentos e água.

