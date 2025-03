Momento MT |Do R7

Polícia Militar e Gaeco deflagram operação de combate à extorsão de comerciantes em quatro municípios de MT A Polícia Militar de Mato Grosso, em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério...

A Polícia Militar de Mato Grosso, em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público Estadual, deflagrou, na manhã desta quinta-feira (20.3), a Operação Acqua Ilicita. A operação combate a extorsão, lavagem de dinheiro e organização criminosa que vinha prejudicando comerciantes de água mineral em Cuiabá, Várzea Grande, Nobres e Sinop. Os suspeitos aumentavam os preços para os consumidores com o objetivo de enriquecer.

Para mais detalhes sobre essa importante operação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: