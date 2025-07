Polícia Militar e PJC desarticulam quadrilha suspeita por tentativa de homicídio e apreende armas

Momento MT |Do R7

Uma ação rápida entre policiais militares do 6º Batalhão, com apoio da Polícia Judiciária Civil, apreendeu dois adolescentes e prendeu outras duas pessoas, nesta segunda-feira (7.7), suspeitos por tentativa de homicídio, em Cáceres (220 km de Cuiabá). As equipes recolheram dois revólveres, uma pistola e uma motocicleta.

