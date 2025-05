Polícia Militar e PJC prendem suspeito de feminicídio em São José do Rio Claro Em uma ação integrada, policiais militares da 18ª Companhia Independente, com apoio da Polícia Judiciária Civil, prenderam, na manhã... Momento MT|Do R7 05/05/2025 - 17h27 (Atualizado em 05/05/2025 - 17h27 ) twitter

Em uma ação integrada, policiais militares da 18ª Companhia Independente, com apoio da Polícia Judiciária Civil, prenderam, na manhã desta segunda-feira (5.5), um homem, de 21 anos, suspeito pelo feminicídio de Vitória Rodrigues Farias, de 23 anos. O crime ocorreu neste domingo (4.5), no município de São José do Rio Claro (296 km de Cuiabá). Após o crime, as forças de segurança do Estado intensificaram o policiamento e as investigações em busca do suspeito. O denunciado estava escondido em uma região de mata, localizada na Estrada do Cerrado, da MT-235, há cerca de 12 quilômetros de distância do município. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes desse caso. Leia Mais em Momento MT: Mais de 56 mil pessoas já aproveitaram ônibus grátis em Cuiabá

