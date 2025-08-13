Polícia Militar fecha área de desmatamento ilegal em fazenda e prende três homens em flagrante Equipes do Batalhão Ambiental e da Força Tática fecharam uma área de desmatamento ilegal em uma fazenda, na zona rural de Colniza,...

Equipes do Batalhão Ambiental e da Força Tática fecharam uma área de desmatamento ilegal em uma fazenda, na zona rural de Colniza, nesta terça-feira (12.8). Na ação, três homens foram presos em flagrante. Três motosserras foram apreendidas.

