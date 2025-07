Polícia Militar fecha área de extração ilegal de madeira em região da floresta amazônica Equipes do Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental (BPMPA), com apoio do Batalhão de Operações Especiais (Bope), fecharam...

Equipes do Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental (BPMPA), com apoio do Batalhão de Operações Especiais (Bope), fecharam uma área de extração ilegal de madeira, na manhã desta terça-feira (29.7), na zona rural de Colniza. Na ação, foram apreendidos mais de 60 metros cúbicos de toras de madeira retiradas de forma ilícita. Durante ações da Operação Hot Spot, inserida na Operação Tolerância Zero contra os crimes ambientais, as equipes do Batalhão Ambiental da PM receberam um alerta de desmatamento e a localização de uma área de exploração madeireira ilegal no distrito de Guatá, região pertencente à Floresta Amazônica.

