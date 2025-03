Momento MT |Do R7

Polícia Militar fecha depósito de drogas e apreende 20 quilos de maconha Policiais militares do Grupo de Apoio (GAP) do 2º Batalhão fecharam um depósito de drogas e apreenderam 20 quilos de substância análoga...

Policiais militares do Grupo de Apoio (GAP) do 2º Batalhão fecharam um depósito de drogas e apreenderam 20 quilos de substância análoga a maconha, na noite desta sexta-feira (21.3), em Barra do Garças. Na ação, um homem de 26 anos foi preso em flagrante por tráfico ilícito de entorpecentes.

