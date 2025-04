Polícia Militar frustra tentativa de roubo com reféns e prende dois homens Policiais militares do 11º Batalhão, com apoio das equipes do Batalhão de Ronda Ostensiva Tática Móvel (Rotam), prenderam dois homens...

Policiais militares do 11º Batalhão, com apoio das equipes do Batalhão de Ronda Ostensiva Tática Móvel (Rotam), prenderam dois homens em flagrante, nesta quarta-feira (16.4), após tentativa de roubo com reféns a uma loja de materiais elétricos, no município de Sinop (a 487 km de Cuiabá). Um terceiro integrante da quadrilha, não identificado, morreu em confronto armado com os policiais militares. Conforme o boletim de ocorrência, os militares receberam informações sobre um roubo em andamento em um estabelecimento comercial, no Setor Industrial de Sinop. Assim que chegaram no local, os policiais flagraram os suspeitos com armas de fogo.

