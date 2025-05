Polícia Militar homenageia militares com Medalha Mérito 10º BPM

A Polícia Militar de Mato Grosso realizou, na manhã desta quarta-feira (7.5), a solenidade de imposição da “Medalha Mérito 10º BPM”, como forma de homenagear 18 militares pelos serviços prestados à segurança pública e em eventos esportivos, por meio de ações da unidade. A honraria surge, após a prisão rápida de envolvidos no sequestro da adolescente, Heloysa Maria de Alencastro Souza, de 16 anos, e encontrada morta em um poço, no último dia 22, no bairro Ribeirão do Lipa, em Cuiabá.

Para saber mais sobre essa importante homenagem e os detalhes das ações da Polícia Militar, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: