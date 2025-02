Polícia Militar identifica e prende suspeitos de roubo com reféns no interior de Mato Grosso A Polícia Militar identificou e prendeu, na noite desta quinta-feira (06.02), dois homens suspeitos por roubo com reféns, no município... Momento MT|Do R7 07/02/2025 - 12h07 (Atualizado em 07/02/2025 - 12h07 ) twitter

A Polícia Militar identificou e prendeu, na noite desta quinta-feira (06.02), dois homens suspeitos por roubo com reféns, no município de Gaúcha da Norte. A dupla entrou em confronto com as equipes, foi baleada e socorrida até o Hospital Municipal. Na ação, os policiais militares recuperaram um veículo Citröen, apreenderam uma pistola, dois celulares e R$ 962.

Saiba mais sobre essa ação da Polícia Militar e os detalhes do caso no nosso parceiro Momento MT.

