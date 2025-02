Polícia Militar impede furto de câmeras do Vigia Mais MT e prende homem em flagrante Policiais militares do 5º Batalhão prenderam em flagrante, neste domingo (9.2),um homem suspeito de tentar furtar câmeras de segurança... Momento MT|Do R7 10/02/2025 - 11h26 (Atualizado em 10/02/2025 - 11h26 ) twitter

Policiais militares do 5º Batalhão prenderam em flagrante, neste domingo (9.2), um homem suspeito de tentar furtar câmeras de segurança do programa Vigia Mais MT em Rondonópolis (220 km de Cuiabá). As equipes rapidamente recuperaram três equipamentos que haviam sido tirado das instalações nas proximidades do Anel Viário.

Para mais detalhes sobre essa ocorrência e outras ações da Polícia Militar, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

