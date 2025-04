Polícia Militar liberta mãe e filhos mantidos reféns e prende homem foragido da Justiça Equipes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e do 24º Batalhão da Polícia Militar prenderam em flagrante um homem, de 34 anos,...

Equipes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e do 24º Batalhão da Polícia Militar prenderam em flagrante um homem, de 34 anos, por sequestro e cárcere privado, na tarde desta segunda-feira (28.4), em Cuiabá. Na ação, as forças de segurança libertaram uma mulher e três crianças mantidas reféns e cumpriram um mandado de prisão em desfavor do suspeito.

