Polícia Militar liberta vítima de cárcere privado e desarticula ponto de venda de drogas

Policiais militares do 3º Batalhão libertaram uma mulher vítima de violência doméstica e cárcere privado e fecharam um ponto de venda de entorpecentes, nesta segunda-feira (11.8), em Cuiabá. Na ação, dois homens, de 43 e 45 anos, foram presos por tráfico ilícito de drogas e foram apreendidas porções de entorpecentes.

