Polícia Militar localiza e prende dois foragidos da Justiça na Região Metropolitana de Cuiabá Equipes da Força Tática do 1º Comando Regional e do Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) localizaram e prenderam dois... Momento MT|Do R7 05/02/2025 - 17h08 (Atualizado em 05/02/2025 - 17h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Equipes da Força Tática do 1º Comando Regional e do Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) localizaram e prenderam dois foragidos da Justiça, na tarde desta terça-feira (4.2), em ações registradas nas cidades de Várzea Grande e Cuiabá. Em Várzea Grande, a equipe da Força Tática se deslocou até o bairro Santa Izabel, após receberem informações da Polícia Militar de Goiás sobre a localização de um fugitivo da Justiça. Os policiais foram ao endereço indicado e abordaram o homem, de 33 anos. Em verificação aos seus documentos, foi constatado a presença do mandado de prisão pelo crime de tráfico de drogas, expedido pela 2ª Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido para a delegacia de Polinter. Já na Capital, a equipe da Rotam realizava patrulhamento tático pelo bairro Jardim Leblon e se deparou com um homem, que apresentou atitude suspeita e nervosismo ao visualizar as viaturas policiais. Os militares fizeram abordagem do suspeito, de 25 anos, e não encontraram nada de ilícito. Já em checagem ao nome dele, foi identificado o mandado de prisão pelo crime de tráfico de drogas pela 9ª Vara Criminal de Cuiabá. Diante da situação, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido para a delegacia para registro da ocorrência e demais providências. Saiba mais sobre essa operação e outros detalhes acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Polícia Civil cumpre mandados em investigação sobre tentativa de homicídio

Gefron e PRF prendem dois suspeitos e recupera caminhonete furtada avaliada em cerca de R$ 240 mil

SES alerta sobre golpe envolvendo logomarca da Vigilância em Saúde do Estado