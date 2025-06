Polícia Militar localiza e prende foragido da Justiça em Nova Mutum

Momento MT |Do R7

A Polícia Militar localizou e prendeu um homem, de 27 anos, com mandado de prisão em aberto, na tarde desta segunda-feira (2.6), em Nova Mutum. O suspeito estava sendo procurado pela Justiça do município pelo crime de ameaça. A equipe do 26º Batalhão realizava patrulhamento urbano e visualizou um homem agindo de forma suspeita nas proximidades de um local já denunciado por ser frequentado por usuários de entorpecentes e compradores de drogas da cidade.

