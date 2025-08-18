Polícia Militar localiza e prende suspeito de homicídio em kitnet em Sorriso Policiais militares do 12º Batalhão prenderam, na noite deste domingo (17.8), um homem suspeito pelo homicídio de Weliton Gomes Sousa...

Policiais militares do 12º Batalhão prenderam, na noite deste domingo (17.8), um homem suspeito pelo homicídio de Weliton Gomes Sousa Feitosa, de 23 anos, no bairro Jardim Carolina, em Sorriso (396 km de Cuiabá). A vítima foi executada com disparo de arma de fogo na cabeça. O óbito foi constatado por uma equipe do Corpo de Bombeiros ainda no local.

