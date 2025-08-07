Polícia Militar localiza foragido da Justiça e apreende arma de fogo em Cuiabá
Policiais militares do 3º Batalhão prenderam um homem, de 36 anos, por porte ilegal de arma de fogo e falsidade ideológica, na manhã...
Policiais militares do 3º Batalhão prenderam um homem, de 36 anos, por porte ilegal de arma de fogo e falsidade ideológica, na manhã desta quinta-feira (7.8), em Cuiabá. Com o suspeito, que também possuía dois mandados de prisão em aberto, foi apreendida uma pistola. Leia Mais em Momento MT:
Policiais militares do 3º Batalhão prenderam um homem, de 36 anos, por porte ilegal de arma de fogo e falsidade ideológica, na manhã desta quinta-feira (7.8), em Cuiabá. Com o suspeito, que também possuía dois mandados de prisão em aberto, foi apreendida uma pistola.Para mais detalhes sobre essa ocorrência, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.
Leia Mais em Momento MT: