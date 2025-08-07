Logo R7.com
Polícia Militar localiza foragido da Justiça e apreende arma de fogo em Cuiabá

Momento MT

Momento MT|Do R7

Policiais militares do 3º Batalhão prenderam um homem, de 36 anos, por porte ilegal de arma de fogo e falsidade ideológica, na manhã desta quinta-feira (7.8), em Cuiabá. Com o suspeito, que também possuía dois mandados de prisão em aberto, foi apreendida uma pistola.

