Polícia Militar localiza foragido da Justiça e apreende arma de fogo em Cuiabá

Policiais militares do 3º Batalhão prenderam um homem, de 36 anos, por porte ilegal de arma de fogo e falsidade ideológica, na manhã desta quinta-feira (7.8), em Cuiabá. Com o suspeito, que também possuía dois mandados de prisão em aberto, foi apreendida uma pistola.

