Polícia Militar localiza tabletes e porções de entorpecentes enterrados em zona rural de União do Sul

Policiais militares do 11º Batalhão localizaram, neste domingo (27.7), grande quantidade de entorpecentes enterrados em uma zona rural do município de União do Sul (629 km de Cuiabá). As equipes apreenderam três tabletes de maconha, 38 porções do mesmo entorpecente e uma balança de precisão dentro de um balde.

