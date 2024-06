Polícia Militar oferece curso de capacitação em segurança para estádios

A Polícia Militar de Mato Grosso abriu, nesta segunda-feira (24.06), as inscrições para o 2º Curso de Capacitação de Policiamento em Estádios (CCPE) para agentes das forças de segurança do Estado. As inscrições podem ser realizadas até esta terça-feira (25.06), pelo email: 10bpm@pm.mt.gov.br.

