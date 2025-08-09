Polícia Militar oficializa coronel Grasielle Paes como comandante do 4º Comando Regional em Rondonópolis A Polícia Militar de Mato Grosso oficializou, na tarde desta sexta-feira (8.8), a passagem de comando do 4º Comando Regional da PM,...

A Polícia Militar de Mato Grosso oficializou, na tarde desta sexta-feira (8.8), a passagem de comando do 4º Comando Regional da PM, em Rondonópolis. Na solenidade, a coronel Grasielle Paes assumiu a função de comando em substituição ao coronel Benedito Sérgio de Souza Pinheiro Ferreira. Em sua despedida à tropa, o coronel Benedito relembrou a sua passagem no comando do 4º CR, por onde atuou por um ano e seis meses. O coronel agradeceu a oportunidade de estar a frente da unidade e destacou as ações ostensivas e a queda da criminalidade na região de Rondonópolis durante seu comando.

Para mais detalhes sobre essa importante transição na Polícia Militar, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: