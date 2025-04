Polícia Militar prende 65 pessoas em flagrante durante deflagração da Operação Refac

A Polícia Militar de Mato Grosso prendeu 65 pessoas em flagrante, por crimes diversos, entre os dias 28 a 30 de março deste ano. As ações de reforço do policiamento tático e ostensivo contaram com apoio da Rede de Enfrentamento Tático Contra as Facções Criminosas (REFAC), composta pelos setores de inteligência e unidades especializadas como o Batalhão de Operações Especiais (Bope), Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam), Forças Táticas e Companhia Independente de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (Raio).

