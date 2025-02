Polícia Militar prende autora de homicídio em Rondonópolis

Policiais militares do 5º Batalhão prenderam em flagrante, neste sábado (01.1), uma mulher, de 23 anos, suspeita pelo homicídio de Daniel Pires Alves, de 32 anos, com golpes de facas, no bairro Pedra 90, em Rondonópolis (220 km de Cuiabá). A vítima foi executada após ameaçar o enteado e começar uma discussão com a denunciada.

