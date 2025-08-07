Polícia Militar prende casal com tabletes e diversas porções de maconha Equipes do Grupo de Apoio do 4º Batalhão apreenderam, na noite desta quarta-feira (6.8), sete tabletes de maconha, 37 porções do mesmo...

Equipes do Grupo de Apoio do 4º Batalhão apreenderam, na noite desta quarta-feira (6.8), sete tabletes de maconha, 37 porções do mesmo entorpecente e prenderam um casal suspeito por tráfico ilícito de drogas em Várzea Grande. Parte dos ilícitos foram encontrados escondidos em um guarda roupas, enterrados no quintal e em um veículo. O homem confessou ser integrante de uma facção criminosa.

