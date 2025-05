Polícia Militar prende casal em flagrante por embriaguez ao volante e porte ilegal de arma

Policiais militares do 10º Batalhão prenderam um homem e uma mulher, de 37 e 39 anos, pelos crimes de embriaguez ao volante e porte ilegal de arma de fogo, no final da noite desta segunda-feira (19.5), em Cuiabá. Com o casal, a PM apreendeu uma pistola carregada com 17 munições e porções de cocaína.

