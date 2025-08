Polícia Militar prende cinco faccionados por roubo e tráfico de drogas em Várzea Grande

Momento MT |Do R7

Policiais militares do Grupo de Apoio (GAP) do 4º Batalhão prenderam quatro homens e uma mulher pelos crimes de roubo e tráfico de drogas, na noite desta quinta-feira (31.7), em Várzea Grande. Todos os suspeitos foram identificados como membros de uma facção criminosa. Com eles, a PM apreendeu porções de maconha e cocaína e comprimidos de ecstasy.

