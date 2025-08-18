Polícia Militar prende cinco pessoas por desmatamento ilegal em área de reserva ambiental
Policiais militares do 19º Batalhão prenderam cinco homens, com idades entre 35 e 53 anos, por desmatamento ilegal e invasão de propriedade, neste domingo (17.8), na zona rural de Tangará da Serra. Os suspeitos foram presos após desmatarem uma área de reserva ambiental.
