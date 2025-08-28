Polícia Militar prende dois faccionados por agressões contra adolescente em Cocalinho
Policiais militares do município de Cocalinho prenderam um homem, de 20 anos, e apreenderam um adolescente, de 17 anos, pelos crimes de formação de quadrilha e lesão corporal, na tarde desta quinta-feira (28.8). Os suspeitos, identificados como membros de facção criminosa, foram presos em flagrante após agredirem um adolescente, de 17 anos.Para mais detalhes sobre essa ocorrência, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.
