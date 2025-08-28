Logo R7.com
Polícia Militar prende dois faccionados por agressões contra adolescente em Cocalinho

Policiais militares do município de Cocalinho prenderam um homem, de 20 anos, e apreenderam um adolescente, de 17 anos, pelos crimes...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Policiais militares do município de Cocalinho prenderam um homem, de 20 anos, e apreenderam um adolescente, de 17 anos, pelos crimes de formação de quadrilha e lesão corporal, na tarde desta quinta-feira (28.8). Os suspeitos, identificados como membros de facção criminosa, foram presos em flagrante após agredirem um adolescente, de 17 anos.

