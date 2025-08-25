Polícia Militar prende dois homens com 15 tabletes de maconha durante abordagem na MT-246 Policiais militares do 7º Batalhão apreenderam, na noite deste domingo (24.8), 15 substâncias análogas à maconha e prenderam dois homens...

Policiais militares do 7º Batalhão apreenderam, na noite deste domingo (24.8), 15 substâncias análogas à maconha e prenderam dois homens suspeitos de tráfico de drogas, no município de Rosário Oeste (a 104 km de Cuiabá). A dupla ainda tentou subornar as equipes e alegou que receberia R$ 3 mil pelo transporte.

