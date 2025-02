Polícia Militar prende dois homens por tráfico de drogas em Rondonópolis

Policiais militares do 5º Batalhão prenderam dois homens, de 21 e 27 anos, por tráfico ilícito de drogas, na tarde desta segunda-feira (27.1), em Rondonópolis. Com os suspeitos, foram encontrados uma porção grande de skank, meio tablete de cocaína, 80 comprimidos de ecstasy e uma quantia de R$ 790 em espécie. Durante patrulhamento pela Operação Tolerância Zero, a equipe flagrou dois homens, em atitude suspeita, em uma casa no Residencial Nova Era. Um dos homens, ao ver a viatura policial, tentou fuga em uma moto. Os policiais conseguiram deter o suspeito e encontraram uma quantia de R$ 640 em espécie.

