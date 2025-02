Polícia Militar prende dois homens por tráfico de drogas em Várzea Grande Policiais militares do Grupo de Apoio (GAP) do 4º Batalhão prenderam dois homens por tráfico ilícito de drogas, em Várzea Grande, em... Momento MT|Do R7 07/02/2025 - 17h28 (Atualizado em 07/02/2025 - 17h28 ) twitter

Policiais militares do Grupo de Apoio (GAP) do 4º Batalhão prenderam dois homens por tráfico ilícito de drogas, em Várzea Grande, em duas ocorrências registradas durante a Operação Tolerância Zero, entre a noite desta quinta-feira (6.2) e madrugada desta sexta-feira (7).

Para mais detalhes sobre essa operação e as prisões realizadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

