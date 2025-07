Polícia Militar prende dois homens suspeitos de roubo à mão armada em Cuiabá

Policiais militares do 3º Batalhão prenderam em flagrante dois homens, na manhã desta quarta-feira (16.7), suspeitos por roubo à mão armada a uma empresa manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores, em Cuiabá. A dupla possui mandados de prisão em aberto. Conforme o boletim de ocorrência, as equipes receberam informações sobre um roubo em um estabelecimento comercial localizado na Rua Alameda, no bairro CPA 3. Os militares do Grupo de Apoio (GAP) intensificaram o policiamento na região e localizaram os suspeitos correndo a pé pela região.

