Polícia Militar prende dois membros de facção criminosa com 69 porções de drogas

Policiais militares do 14º Batalhão prenderam dois homens, de 21 e 27 anos, por tráfico ilícito de drogas, na madrugada desta sexta (24.1), em Primavera do Leste. Com os suspeitos, foram apreendidos 69 porções de maconha, cocaína e pasta base, além de três munições calibre .38 e uma quantia de R$ 58,00 em espécie.

