Polícia Militar prende duas pessoas por tráfico de drogas e apreende submetralhadora

Policiais militares da Força Tática do 5º Comando Regional prenderam um homem, de 27 anos, e uma mulher, de 18 anos, por tráfico ilícito de drogas e porte ilegal de arma de fogo, na noite desta quinta-feira (14.8), em Barra do Garças. Com os suspeitos, foram encontradas 53 porções de drogas, uma quantia de R$ 220 em dinheiro e uma submetralhadora artesanal.

