Polícia Militar prende dupla por direção perigosa e porte ilegal de arma

Policiais militares do município de Figueirópolis d’Oeste prenderam dois homens, ambos de 20 anos de idade, por direção perigosa e porte ilegal de arma de fogo, na noite deste domingo (8.6). Com a dupla, a PM apreendeu uma pistola de calibre .765mm carregada com duas munições.

