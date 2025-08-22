Polícia Militar prende dupla suspeita por tentativa de homicídio em Diamantino Policiais militares da 9ª Companhia Independente prenderam dois homens, na noite desta quinta-feira (21.8), suspeitos por tentativa...

Policiais militares da 9ª Companhia Independente prenderam dois homens, na noite desta quinta-feira (21.8), suspeitos por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, em Diamantino (182 km de Cuiabá). As equipes apreenderam uma pistola 9 milímetros, dois carregadores, 17 munições e um veículo modelo Toyota Hilux. Um homem, de 46 anos, relatou que os suspeitos foram até a sua propriedade rural, em Rosário Oeste, devido a um acerto de contas, no entanto, houve uma discussão entre as partes e um dos homens disparou contra a vítima, que foi baleada na mão direita. Após o disparo, a dupla fugiu do local em alta velocidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa ocorrência!

Leia Mais em Momento MT: