Polícia Militar prende em flagrante suspeito de feminicídio em Poxoréu

Policiais militares do 14º Batalhão prenderam, na noite deste domingo (20.7), um homem de 34 anos, suspeito pelo feminicídio de Ednamara da Silva Pereira, de 28 anos, no município de Poxoréu (a 259 km de Cuiabá). A vítima foi executada com uma faca. Conforme o boletim de ocorrência, os militares foram acionados por uma equipe médica do Hospital São João Batista, que informaram sobre a entrada de uma mulher que foi esfaqueada na axila. A vítima não resistiu ao ferimento e morreu no local.

Para mais detalhes sobre este caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: