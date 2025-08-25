Polícia Militar prende em flagrante suspeito de feminicídio em Sinop Policiais militares prenderam um homem, de 22 anos, suspeito do feminicídio de Ana Paula Abreu Carneiro de Oliveira, de 33 anos, na...

Policiais militares prenderam um homem, de 22 anos, suspeito do feminicídio de Ana Paula Abreu Carneiro de Oliveira, de 33 anos, na noite deste domingo (24.8), em Sinop. O suspeito desferiu diversos golpes de faca contra a vítima, que era sua esposa, e enviou fotos da mulher para familiares.

Leia Mais em Momento MT: