Polícia Militar prende em flagrante suspeito de homicídio em Cocalinho

Policiais militares do 16º Batalhão prenderam em flagrante, na noite desta quarta-feira (16.4), um homem, de 24 anos, suspeito pelo homicídio de Márcio Moreira Soares, de 50 anos, no município de Cocalinho (797 km de Cuiabá). A vítima foi executada com diversos golpes de faca. Conforme o boletim de ocorrência, por volta 21 horas, os policiais militares receberam informações de que havia uma mulher pedindo por socorro, próximo ao posto de saúde, do Setor Cidade Nova, pois o marido havia sido esfaqueado.

Para mais detalhes sobre este caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: