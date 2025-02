Polícia Militar prende em flagrante suspeito por tentativa de feminicídio Policiais militares da 3ª Companhia Independente prenderam em flagrante, neste domingo (19.01), um homem suspeito de tentativa de feminicídio... Momento MT|Do R7 20/01/2025 - 12h27 (Atualizado em 20/01/2025 - 12h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Policiais militares da 3ª Companhia Independente prenderam em flagrante, neste domingo (19.01), um homem suspeito de tentativa de feminicídio, no município de São José dos Quatro Marcos (310 km de Cuiabá). A vítima foi atingida com disparo de arma de fogo na perna direita e socorrida até o Hospital Municipal. Segundo o boletim de ocorrência, os policiais militares foram acionados por uma equipe médica do local informando sobre a entrada da vítima. À PM, a mulher relatou que teria ido até uma propriedade rural para colher seriguela, momento em que sentiu uma queimação na perna que começou a sangrar. Para mais detalhes sobre este caso alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Patrícia Poeta esbanja simpatia em ensaio de rua da Grande Rio: ‘Carnaval 2025’

Prefeitura de Diamantino homenageia farmacêuticos municipais

Operação Lei Seca em Várzea Grande termina com três presos por embriaguez e 38 veículos removidos