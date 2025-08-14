Polícia Militar prende faccionado com 630 porções de drogas e arma de fogo em Cáceres Policiais militares prenderam em flagrante um jovem faccionado de 20 anos, suspeito de tráfico ilícito de drogas e porte ilegal de...

Policiais militares prenderam em flagrante um jovem faccionado de 20 anos, suspeito de tráfico ilícito de drogas e porte ilegal de arma, nesta quarta-feira (13.8), em Cáceres. Com o suspeito, a PM apreendeu mais de 630 porções de entorpecentes, tabletes de pasta base, um revólver e um simulacro de arma e munições.

