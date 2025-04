Polícia Militar prende faccionado e apreende 46 porções de drogas em Gaúcha do Norte Policiais militares do 11º Comando Regional prenderam um jovem faccionado, de 18 anos, por tráfico ilícito de drogas, nesta terça-feira...

Policiais militares do 11º Comando Regional prenderam um jovem faccionado, de 18 anos, por tráfico ilícito de drogas, nesta terça-feira (15.4), no município de Gaúcha do Norte. Com o suspeito, foram apreendidas porções de maconha, pasta base e crack, além de R$ 50,00 em espécie. Durante o patrulhamento, a equipe policial flagrou um homem em atitude suspeita em frente a uma residência, que tentou fugir para o interior da casa ao ver a viatura. Os policiais realizaram a abordagem do suspeito.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa ocorrência!

Leia Mais em Momento MT: