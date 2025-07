Polícia Militar prende faccionado por estelionato e apreende R$ 4,1 mil e chips telefônicos

Momento MT |Do R7

Policiais militares do Grupo de Apoio (GAP) do 4º Batalhão prenderam em flagrante um homem faccionado, de 26 anos, pelo crime de estelionato, nesta segunda-feira (7.7), em Várzea Grande. Com o suspeito, que confessou fazer transações financeiras e lavagem de dinheiro para uma facção, a PM apreendeu R$ 4,1 mil em dinheiro e 90 chips telefônicos.

