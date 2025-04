Momento MT |Do R7

Polícia Militar prende faccionado por extorsão e tráfico de drogas em Várzea Grande Equipes do Grupo de Apoio (GAP) do 4º Batalhão prenderam um integrante de facção criminosa, de 25 anos, por extorsão e tráfico ilícito...

Equipes do Grupo de Apoio (GAP) do 4º Batalhão prenderam um integrante de facção criminosa, de 25 anos, por extorsão e tráfico ilícito de drogas, na noite desta quinta-feira (17.4), em Várzea Grande. Com o homem, a PM apreendeu quatro tabletes e porções de maconha e R$ 695 em dinheiro das extorsões a comerciantes.

Saiba mais sobre essa operação e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: