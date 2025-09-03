Logo R7.com
Polícia Militar prende faccionado por homicídio em Várzea Grande

Policiais militares prenderam um homem, de 41 anos, suspeito pelo homicídio de um homem, de 30 anos, nesta terça-feira (2.9), em Várzea...

Momento MT|Do R7

Policiais militares prenderam um homem, de 41 anos, suspeito pelo homicídio de um homem, de 30 anos, nesta terça-feira (2.9), em Várzea Grande. Com o suspeito, foram encontradas duas munições calibre .38 e oito porções de drogas.

