Polícia Militar prende faccionado por homicídio em Várzea Grande Policiais militares prenderam um homem, de 41 anos, suspeito pelo homicídio de um homem, de 30 anos, nesta terça-feira (2.9), em Várzea...

Policiais militares prenderam um homem, de 41 anos, suspeito pelo homicídio de um homem, de 30 anos, nesta terça-feira (2.9), em Várzea Grande. Com o suspeito, foram encontradas duas munições calibre .38 e oito porções de drogas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa ocorrência!

Leia Mais em Momento MT: